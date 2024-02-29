Панарин набрал 80-е очко в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 34-м в текущем сезоне.

Всего на счету 32-летнего россиянина теперь 80 (34+46) очков в 60 матчах нынешней регулярки.