«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Малкиным

«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Евгением Малкиным. 35-летний россиянин подписал четырехлетнее соглашение на 24,4 миллиона долларов.

Таким образом, контракт Малкина с «Пингвинз» рассчитан до сезона-2025/26. Среднегодовая зарплата форварда составит 6,1 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.

GENO IS BACK!!!



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Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин был выбран «Пингвинз» на драфте 2004 года под общим вторым номером.