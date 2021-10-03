Главный тренер «Колорадо» готов продлить контракт с клубом

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар готов продлить контракт с клубом. Стороны уже ведут активные переговоры в этом направлении, сообщает The Athletic.

Действующий контракт специалиста истекает следующим летом. Сейчас он зарабатывает 1,9 миллиона долларов за сезон.

49-летний специалист возглавил «Колорадо» в сезоне-2016/17. Только в первый год его работы команда не попала в плей-офф.