«Миннесота» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Миннесота» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» набрала 73 очка и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» занимает 14-е место — 49 очков.