Мика Зибанежад: «Когда в команду приходит игрок калибра Панарина, то и сам стараешься подняться до его уровня»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад после победы над «Оттавой» (4:1) отдал должное партнеру по звену Артемию Панарину. Швед в двух стартовых играх набрал восемь очков.

— Когда в команду приходит игрок калибра Панарина, то ты и сам стараешься подняться до его уровня, — цитирует официальный сайт лиги Зибанежада. — Потому что иначе это не будет работать. В тренировочном лагере иногда ловил себя на мысли, что слишком часто ищу его глазами, поэтому теперь в какие-то моменты стараюсь брать игру на себя. И это дает результат. Однако я уверен, что мы способны еще лучше понимать друг друга.

Когда все пять человек вовлечены в розыгрыш, сопернику сложно понять, от кого ждать угрозы. Будем надеяться, мы будем так же продуктивны и в следующих матчах.

Мика Зибанежад: «Бучневич, видимо, не хотел забивать»