Михеев забросил шайбу в ворота Шестеркина. Видео

«Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 3-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Илья Михеев.

Для 27-летнего россиянина эта заюрошенная шайба стала шестой в текущем сезоне.