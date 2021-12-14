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«Эдмонтон» внес нападающего Маклауда в ковид-протокол

22:53
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«Эдмонтон» внес нападающего Райана Маклауда в ковид-протокол. Игрок сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

За последние два дня более 20 игроков попали в ковид-протокол НХЛ.

Существует вероятность, что игроки НХЛ все же не поедут на Олимпиаду. Причина — пандемия коронавируса. Ряд команд в Северной Америке отправлен на карантин.

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Иван Шитик все материалы автора
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