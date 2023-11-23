Михеев — о супах в Канаде: «Да, это беда вообще, совсем не едят»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как получил известность в НХЛ и прозвище Супмен благодаря своей любви к супам.

— Продолжает ли действовать ваш рекламный контракт с производителем супов?

— Уже нет, это только в Торонто было. Фирма работает по всей Канаде, но мы изначально заключали контракт на год. Эта история уже в прошлом.

— В Ванкувере люди так же не едят супы, как и в Торонто?

— Да, это беда вообще! Совсем супы не едят.

— Супменом в Ванкувере, как в Торонто, вас не называют?

— Нет, это осталось в Торонто. Только Микки, как Боб Хартли первым когда-то назвал. Потому что иностранец. А в России пацаны всегда называли Михеем.

— Как вам тогда пришло в голову сказать про супы в интервью после первого матча в НХЛ?

— Мы тогда приехали в тренировочный лагерь. Было собрание всей организации, в котором участвовало человек сто. После него — ужин, холодно. Стоим с Егором Коршковым, перед нами линия из тарелок, очередь человек 25 — а у отдельного столика с супами вообще никого. Мы очень удивились — и были только двумя из ста, кто его взял.

Помню, удивился этому настолько, что с женой обсуждал. У нас же заведено, что есть первые и вторые блюда. У них по-другому. Но вначале мы еще подумали, что, может, это какая-то разовая история. Но перед игрой за обедом стоим — то же самое. Никто к супам не подходит.

— После вашего интервью, которое было воспринято очень позитивно, отношение к супам в «Мэйпл Лифс» изменилось?

— Потом пробовали борщ приготовить на тренировочной арене — и, вы знаете, получилось неплохо! В самолете команды даже специально для меня суп готовили. Так что тем интервью ситуацию проломил, ха-ха!

— Вскоре вы забросили шайбу «Вашингтону», и игроки «Торонто» на скамейке стало дружно изображать, будто едят суп.

— Да, было такое. Это стало для меня сюрпризом. Классно! Прошло много времени, даже состав в том матче не вспомню. Почти пять лет прошло.

— Вы говорили, что в то время плохо знали английский, однако же после первого матча в регулярке достаточно свободно дали интервью на нем.

— Начал учить язык за год до отъезда. Но, когда приехал, понял, что это дает только 20 процентов понимания, поскольку у всех акцент разный. Были ребята, у которых основной язык французский, и их я вообще не понимал. А когда забил гол в первом матче регулярки и пошел на интервью, меня спросили, нужен ли переводчик. Одна русскоязычная журналистка тоже предложила перевести. Но я решил попробовать сам. В паре моментов спрашивал, как будет то или иное слово, однако в целом справился. Для меня самого было шоком, что так заговорил.