Михеев — о супах в Канаде: «Да, это беда вообще, совсем не едят»
Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как получил известность в НХЛ и прозвище Супмен благодаря своей любви к супам.
— Продолжает ли действовать ваш рекламный контракт с производителем супов?
— Уже нет, это только в Торонто было. Фирма работает по всей Канаде, но мы изначально заключали контракт на год. Эта история уже в прошлом.
— В Ванкувере люди так же не едят супы, как и в Торонто?
— Да, это беда вообще! Совсем супы не едят.
— Супменом в Ванкувере, как в Торонто, вас не называют?
— Нет, это осталось в Торонто. Только Микки, как Боб Хартли первым когда-то назвал. Потому что иностранец. А в России пацаны всегда называли Михеем.
— Как вам тогда пришло в голову сказать про супы в интервью после первого матча в НХЛ?
— Мы тогда приехали в тренировочный лагерь. Было собрание всей организации, в котором участвовало человек сто. После него — ужин, холодно. Стоим с Егором Коршковым, перед нами линия из тарелок, очередь человек 25 — а у отдельного столика с супами вообще никого. Мы очень удивились — и были только двумя из ста, кто его взял.
Помню, удивился этому настолько, что с женой обсуждал. У нас же заведено, что есть первые и вторые блюда. У них по-другому. Но вначале мы еще подумали, что, может, это какая-то разовая история. Но перед игрой за обедом стоим — то же самое. Никто к супам не подходит.
— После вашего интервью, которое было воспринято очень позитивно, отношение к супам в «Мэйпл Лифс» изменилось?
— Потом пробовали борщ приготовить на тренировочной арене — и, вы знаете, получилось неплохо! В самолете команды даже специально для меня суп готовили. Так что тем интервью ситуацию проломил, ха-ха!
— Вскоре вы забросили шайбу «Вашингтону», и игроки «Торонто» на скамейке стало дружно изображать, будто едят суп.
— Да, было такое. Это стало для меня сюрпризом. Классно! Прошло много времени, даже состав в том матче не вспомню. Почти пять лет прошло.
— Вы говорили, что в то время плохо знали английский, однако же после первого матча в регулярке достаточно свободно дали интервью на нем.
— Начал учить язык за год до отъезда. Но, когда приехал, понял, что это дает только 20 процентов понимания, поскольку у всех акцент разный. Были ребята, у которых основной язык французский, и их я вообще не понимал. А когда забил гол в первом матче регулярки и пошел на интервью, меня спросили, нужен ли переводчик. Одна русскоязычная журналистка тоже предложила перевести. Но я решил попробовать сам. В паре моментов спрашивал, как будет то или иное слово, однако в целом справился. Для меня самого было шоком, что так заговорил.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
|13
|4
|27
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 6
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 2
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 2 ОТ
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|7 : 1
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|5 : 2
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 4
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7