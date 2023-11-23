Нападающий «Ванкувера» Михеев рассказал о своем увлечении футболом
Форвард «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о походе на игру Лионеля Месси за «Интер Майами» и о том, что следит за матчами РПЛ.
— Какой именно футбол?
— Мне больше нравится российский. Но и на МЛС иногда ходим — стадион через дорогу.
— На Месси ходили?
— Лето я в Майами провел — и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в Ванкувере, кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.
Я больше футболом интересуюсь, ребята — так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА. Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками.
— Кто в ней нравится?
— Например, молодой Ишков из «Урала». Как в матче с «Динамо» «плюнул» в «девятку»! Еще и обыграв двоих перед этим. А ведь незадолго до этого два пенальти «Локомотиву» не забил, но не отчаялся. Еще нравится Чалов. Молодец, что съездил в Швейцарию, опыта набрался. Наши футболисты редко едут играть за границу. Понимаю почему.
— Зарплаты и дома хорошие, а в Европу не особо и зовут.
— Это одна из причин, плюс конкуренция там высокая. В YouTube смотрю разные программы про футбол — «Коммент. Шоу», «Это футбол, брат!», «Футбольный Биги». Забавно, как Сергей Егоров везде лезет, бегает за всеми.
— В НХЛ же такого нет.
— Нет. В футболе регламент, как я понимаю, такой: кто хочет — тот и общается с прессой, а если никто не хочет — то никто и не общается. Здесь все иначе, это часть твоей работы. Если после игры пресс-атташе приходит в раздевалку и говорит: номера 65-й (номер Михеева. — Прим. И.Р.), 96-й (Кузьменко), 40-й (Петерссон), 43-й (Куинн Хьюз) идут к журналистам, ты не можешь сказать: «Не хочу, настроения нет». Ты идешь и разговариваешь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
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|4
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|Вашингтон
|16
|10
|6
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|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 6
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 2
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 2 ОТ
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|7 : 1
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|5 : 2
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 4
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
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Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
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Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7