НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву»

04:54
Теги:

«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.

Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Это его первый гол в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/?from=header-main-menu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир