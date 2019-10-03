Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву»

«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.

Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Это его первый гол в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

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