Михеев оформил дубль в матче с «Вашингтоном»

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 2-й минуте третьего периода счет стал 7:2.

Голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала второй в этой встрече и 17-й в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал защитник Илья Любушкин, который ранее в этой встрече забросил одну шайбу.