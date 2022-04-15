Михеев забросил 16-ю шайбу в сезоне

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 15-й минуте второго периода счет стал 5:1.

Голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала 16-й в этом сезоне.