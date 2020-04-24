Михеев очень скучает по хоккею

Нападающий «Торонто» Илья Михеев в интервью «Известиям» признался, что очень соскучился по хоккею. Тем не менее, он понимает, что главное — здоровье людей. Сезон в НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.

— Соскучились по хоккею?

— Очень соскучился и хочу играть. Жаль, что сейчас по известным причинам это невозможно.

— Будет большим ударом, если сезон в НХЛ не доиграют?

— Понятно, что все хотят закончить сезон. Но самое главное — здоровье людей. Мы сейчас можем только тренироваться при наличии условий. А дальше уже НХЛ нам скажет, что делать.