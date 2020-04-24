Михеев очень скучает по хоккею
05:36
Нападающий «Торонто» Илья Михеев в интервью «Известиям» признался, что очень соскучился по хоккею. Тем не менее, он понимает, что главное — здоровье людей. Сезон в НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.
— Соскучились по хоккею?
— Очень соскучился и хочу играть. Жаль, что сейчас по известным причинам это невозможно.
— Будет большим ударом, если сезон в НХЛ не доиграют?
— Понятно, что все хотят закончить сезон. Но самое главное — здоровье людей. Мы сейчас можем только тренироваться при наличии условий. А дальше уже НХЛ нам скажет, что делать.
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https://iz.ru/1003543/aleksei-fomin/rabota-v-avangarde-s-khartli-pomogla-bystree-adaptirovatsia-v-nkhl