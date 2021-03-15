Защитник «Тампы» Михаил Сергачев заявил, что никогда не забудет эмоции, которые пережил после выигрыша Кубка Стэнли.

— Это какие-то нереальные эмоции. Непередаваемые после того, что мы за это время прошли. Год назад мы в плей-офф вчистую проиграли «Коламбусу» 0-4. Выиграть Кубок Стэнли в 22 года — для меня это что-то нереальное, надо это осознать, — приводит слова Сергачева «Советский спорт».

— Прошлый сезон можно разделить на две части — до пандемии коронавируса и после. Как на вашу команду повлиял это режим «пузыря», матчи без зрителей, маски?

— Маски как раз нам не мешали, не смущали. А вирус команду наоборот сплотил. Не сказал бы, что сделал сильнее, но сплотил. Мы понимали, осознавали, что болельщики мысленно с нами, дистанционно. Очень важным стало то, что мы, игроки, все время были вместе.

— Этот сезон для «Тампы» стал продолжением прошлого: вы опять лидируете в дивизионе...

— Не было времени бурно праздновать, отмечать Кубок Стэнли. Да и соперники нас подстегивают, настраиваются должным образом. Мы ведь слишком высоко поставили планку и не хотим ее опускать.