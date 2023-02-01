Мичков занял третьем место в обновленном рейтинге драфта-2023 от The Athletic

Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман выпустил рейтинг лучших проспектов по итогам середины этого сезона для драфта НХЛ 2023 года.

Список продолжает возглавлять канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занимает американский нападающий Адам Фантилии.

Российский форвард Матвей Мичков остается в списке на третьем месте.

Рейтинг драфта НХЛ-2023

The Athletic

Версия Кори Пронмана

1. Коннор Бедард — нападающий, Канада («Реджайна Пэтс», WHL)

2. Адам Фантилли — нападающий, США (Университет Мичигана, NCAA)

3. Матвей Мичков — нападающий, Россия («Сочи», КХЛ)

4. Лео Карлссон — нападающий, Швеция («Эребру», SHL)

5. Уилл Смит — нападающий, США (USNTDP, USHL)

6. Давид Райнбахер — защитник, Австрия («Клотен», Национальная лига)

7. Эдуард Шале — нападающий, Чехия («Комета», Чешская экстралига)

8. Даниил Бут — нападающий, Россия («Локо», МХЛ)

9. Нейт Даниэльсон — нападающий, Канада («Брэндон Уит Кингз», WHL)

10. Оливер Мур — нападающий, США (USNTDP, USHL)...

15. Дмитрий Симашев — защитник, Россия («Локомотив», КХЛ)

26. Михаил Гуляев — защитник, Россия («Авангард», КХЛ)