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Сегодня, 18:21

Мичков занял третьем место в обновленном рейтинге драфта-2023 от The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман выпустил рейтинг лучших проспектов по итогам середины этого сезона для драфта НХЛ 2023 года.

Список продолжает возглавлять канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занимает американский нападающий Адам Фантилии.

Российский форвард Матвей Мичков остается в списке на третьем месте.

Рейтинг драфта НХЛ-2023

The Athletic

Версия Кори Пронмана

1. Коннор Бедард — нападающий, Канада («Реджайна Пэтс», WHL)

2. Адам Фантилли — нападающий, США (Университет Мичигана, NCAA)

3. Матвей Мичков — нападающий, Россия («Сочи», КХЛ)

4. Лео Карлссон — нападающий, Швеция («Эребру», SHL)

5. Уилл Смит — нападающий, США (USNTDP, USHL)

6. Давид Райнбахер — защитник, Австрия («Клотен», Национальная лига)

7. Эдуард Шале — нападающий, Чехия («Комета», Чешская экстралига)

8. Даниил Бут — нападающий, Россия («Локо», МХЛ)

9. Нейт Даниэльсон — нападающий, Канада («Брэндон Уит Кингз», WHL)

10. Оливер Мур — нападающий, США (USNTDP, USHL)...

15. Дмитрий Симашев — защитник, Россия («Локомотив», КХЛ)

26. Михаил Гуляев — защитник, Россия («Авангард», КХЛ)

Коннор Бедард
Матвей Мичков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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