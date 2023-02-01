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Сегодня, 18:25

Нападающий «Коламбуса» Нюквист выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы плеча

Иван Шитик
Корреспондент
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«Коламбус» поместил нападающего Густава Нюквиста в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Шведский форвард выбыл из строя до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Игрок получил травму плеча, но операция ему не потребуется.

Нюквист записал на свой счет 22 (10+12) очка при полезности «минус 11» в 48 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Коламбус», который является одним из аутсайдеров сезона, постарается обменять нападающего в дедлайн.

Густав Нюквист
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
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6 Айлендерс 52 25 27 55
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Виннипег 52 32 20 65
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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Бостон

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Даллас

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Торонто

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