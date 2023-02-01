Нападающий «Коламбуса» Нюквист выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы плеча

«Коламбус» поместил нападающего Густава Нюквиста в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Шведский форвард выбыл из строя до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Игрок получил травму плеча, но операция ему не потребуется.

Нюквист записал на свой счет 22 (10+12) очка при полезности «минус 11» в 48 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Коламбус», который является одним из аутсайдеров сезона, постарается обменять нападающего в дедлайн.