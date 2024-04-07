«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» и поднялся на шестое место на Западе

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 6:3.

В составе «Кингз» Адриан Кемпе набрал 3 (2+1) очка, по 2 (1+1) очка набрали Дрю Даути и Кевин Фиала, еще по голу забили Тревор Мур и Алекс Лаферрье. У «Кэнакс» шайбы забросили Брок Босер, Дакота Джошуа и Тедди Блюгерс.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 93 очками поднялся на шестое место в Западной конференции, «Ванкувер» со 102 очками — на второй строчке.