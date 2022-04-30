Макдэвид стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22.

25-летний канадец набрал 123 (44+79) очка в 80 матчах. Второе место занял форвард «Флориды» Джонатан Юбердо со 115 (30+85) очками в 80 играх, замкнул тройку нападающий «Калгари» Джонни Годро со 115 (40+75) очками в 82 матчах.

Лучшим бомбардиром сезона среди россиян стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 108 (47+61) очков в 81 матче.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 123 очка (44+79) в 80 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 80 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 115 (40+75) в 82 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 110 (55+55) в 80 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 108 (47+61) в 81 матче

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 106 (60+46) в 73 матчах

7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 106 (42+64) в 81 матче

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 104 (42+62) в 82 матче

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 99 (32+67) в 80 матчах

10. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 72 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 75 матчах

...

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах