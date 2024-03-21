Мэттьюс — о победе над «Вашингтоном»: «Когда они сократили разрыв в счете, мы сразу ответили своими шайбами»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:3).

«Это просто наш ответ, мы просто пытается задать тон и вернуть импульс на нашу сторону. Когда они сократили разрыв в счете, мы сразу ответили своими шайбами, и это было приятно видеть. Игры с «Вашингтоном» становятся все более важными с течением времени», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.