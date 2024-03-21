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Сегодня, 08:10

«Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту», забросив шесть безответных шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 6:0.

Отличились Филлип Дано, Кевин Фиала, Виктор Арвидссон, Мэтт Рой, Джордан Спэнс и Анже Копитар. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». В третьем периоде игроки обеих команд устроили массовую потасовку.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 76 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Дано — 17 (Мур, Фиала), 5:08 — 1:0. Фиала — 23 (бол., Копитар, Кемпе), 15:03 — 2:0. Арвидссон — 1 (Андерсон, Даути), 16:26 — 3:0. Рой — 4 (Байфилд, Кемпе), 20:28 — 4:0. Спенс — 2 (бол., Мур, Дано), 27:34 — 5:0. Копитар — 23 (Даути, Арвидссон), 37:15 — 6:0.

Вратари: Риттих — Флери (Густавссон, 27:34).

Штраф: 75 — 79.

Броски: 27 (11+9+7) — 30 (10+9+11).

Наши: Гавриков (18.55/0/+3) — Капризов (22.41/4/-2), Хуснутдинов (14.32/0/0).

21 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17086 зрителей.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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Мэттьюс — о победе над «Вашингтоном»: «Когда они сократили разрыв в счете, мы сразу ответили своими шайбами»

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Торонто», «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». Результаты и видео голов 21 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 69 45 24 94
2 Каролина 69 43 26 92
3 Филадельфия 69 35 34 78
4 Вашингтон 68 33 35 75
5 Айлендерс 68 29 39 73
6 Нью-Джерси 69 33 36 70
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 41 29 97
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 69 35 34 76
6 Баффало 70 33 37 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 67 28 39 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 68 44 24 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 70 42 28 93
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Миннесота 69 34 35 76
6 Сент-Луис 69 36 33 75
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 66 41 25 86
3 Лос-Анджелес 68 35 33 81
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
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25.03
26.03
21.03 02:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 7
21.03 03:00
Даллас – Аризона
 5 : 2
21.03 05:00
Лос-Анджелес – Миннесота
 6 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 65 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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