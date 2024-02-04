Мэттьюс прокомментировал победу своей команды на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс уверен, что все участники его команды хотели победить в Матче звезд НХЛ.

«Конечно, мы хотели победить. Не думаю, что в раздевалке было много споров об этом. Все были на одной волне, пытались выйти на лед, прикладывали большие усилия и постарались добиться хорошего результата», — приводит слова Мэттьюса сайт НХЛ.

Команда Мэттьюса обыграла команду Макдэвида в финале Матча звезд НХЛ — 7:4. 26-летнего американца признали MVP решающей встречи.