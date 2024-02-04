Бобровский сделал впечатляющий сэйв на Матче звезд НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский спас команду Макдэвида от гола в финале Матча звезд НХЛ против команды Мэттьюса.

На последних секундах первого периода 35-летний россиянин блином отразил шайбу после броска Митча Марнера, успев сместиться в правый угол ворот. После сэйва форвард бросил во вратаря перчаткой, и хоккеисты обменялись улыбками.