«Меня продуло, было очень больно и тяжело». Жена Малкина рассказала о своей болезни

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о том, как семья переносит пандемию коронавируса.

— Как ваше самочувствие? В прошлый раз эфир пришлось отложить из-за недомогания.

— Уже лучше, но сейчас я только на стадии выздоровления. Меня продуло, а потом все это вылилось в ушную инфекцию. Было очень больно и тяжело — пришлось пить антибиотики. Впервые столкнулась с этой проблемой.

— Как можно заболеть во Флориде? Это ведь очень теплые края.

— Здесь очень большая влажность. В воздухе много бактерий. Инфекцию подцепить довольно легко — в том же самом бассейне. Врач говорит, что наверняка там что-то попало.

— А как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Питтсбурге?

— Насколько я знаю, пока ничего не меняется. Все ограничения остаются. В Майами уже попроще. Хотя зараженных меньше не стало. Здесь открываются рестораны, магазины, пляжи и парки. Официанты в масках и в перчатках, всех сажают через стол. Но жизнь возвращается в прежнее русло.

— Какое у Жени было настроение по ходу пандемии?

— Удивительно, но в период регулярного чемпионата я видела больше инертных настроений. Думала, на карантине нам будет непросто, учитывая его горячий характер. Но сейчас он — лучик света в нашей семье, который постоянно поднимает нам настроение. Психологических перепадов я за ним не замечала. Он нас бережет.

— Еще в первой декаде апреля вы всей семьей сдали отрицательный тест на коронавирус. Сделали его на всякий случай?

— Я сильно нервничала и хотела узнать все касательно антител. Незадолго до пандемии в Питтсбурге я тяжело заболела, у меня было простудное заболевание, которое напоминало воспаление легких. Думала, что переболела еще раньше. Но у нас не нашли ни антител, ни вируса. Сейчас все привыкли к этой ситуации и подстроились под нее. Сначала было очень нервозно. Хотя Женя относится к этому более спокойно. (Игорь Рабинер)

Первую часть интервью с Кастеровой читайте здесь