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Майк Хоффман: «Без Бобровского «Флорида» пропустила бы от «Тампы» 7-8 голов»

02:31
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Нападающий «Флориды» Майк Хоффман после победы над «Тампой» (4:3) отметил голкипера Сергея Бобровского. Сам форвард в этой встрече оформил хет-трик.

— Вы сами поняли, почему мы выиграли этот хоккейный матч, — цитирует Хоффмана официальный сайт лиги. — Без сэйвов Бобровского, возможно, мы бы пропустили семь-восемь голов. И это была бы совсем другая история. Но Сергей сохранил нас в игре, вдохнул жизнь на нашей лавке, и тогда мы смогли одержать победу, реализовав парочку наших шансов.

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