«Торонто» сохранил права на Самсонова и Дер-Аргучинцева
«Торонто» сделал квалификационные предложения вратарю Илье Самсонову и нападающему Семену Дер-Аргучинцеву, сообщает пресс-служба клуба.
Канадский клуб сохранил права на обоих российских хоккеистов. Также «Торонто» закрепил права на форварда Ника Абруццезе.
В сезоне-2022/23 26-летний Самсонов провел 42 матча за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33. Также россиянин отыграл 9 встреч в плей-офф, отбив 89,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,13.
22-летний Дер-Аргучинцев в прошлом сезоне сыграл лишь в одном матче «Торонто» в НХЛ и не отличился результативными действиями. Также он набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» и 3 (2+1) очка в 5 играх плей-офф.
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|Айлендерс
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Атлантический дивизион
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|Баффало
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|2
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|3
|Детройт
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|Монреаль
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|5
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
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|Центральный дивизион
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|Аризона
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|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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