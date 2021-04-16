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Матчи «Колорадо» с «Лос-Анджелесом» и «Сент-Луисом» в НХЛ перенесены из-за коронавируса

21:55
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе ближайших трех матчей регулярного чемпионата с участием «Колорадо» из-за случая заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщается на официальном сайте организации 16 апреля.

Таким образом перенесены на неопределенный срок два матча «Эвеланш» с «Лос-Анджелесом», которые планировались 17 и 19 апреля, а также отложена игра против «Сент-Луиса» — она должна была пройти 21 апреля.

22 апреля «Колорадо» вернется к тренировкам, по результатам которых будет принято решение о проведении матча с «Блюз» 23 апреля.

16 апреля «Колорадо» отменил тренировку из-за одного положительного теста на covid-19 в команде.

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