Матчи «Колорадо» с «Лос-Анджелесом» и «Сент-Луисом» в НХЛ перенесены из-за коронавируса
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе ближайших трех матчей регулярного чемпионата с участием «Колорадо» из-за случая заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщается на официальном сайте организации 16 апреля.
Таким образом перенесены на неопределенный срок два матча «Эвеланш» с «Лос-Анджелесом», которые планировались 17 и 19 апреля, а также отложена игра против «Сент-Луиса» — она должна была пройти 21 апреля.
22 апреля «Колорадо» вернется к тренировкам, по результатам которых будет принято решение о проведении матча с «Блюз» 23 апреля.
16 апреля «Колорадо» отменил тренировку из-за одного положительного теста на covid-19 в команде.
The @NHL announces @Avalanche games tonight vs. the @LAKings through April 20 are postponed. https://t.co/oAD6AAwDhD pic.twitter.com/60XsjZIfoT— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 16, 2021
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