Гурьянов высказался о своей прерванной безголевой серии

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1), в котором он прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

«Это приятно. Мы одержали победу и заработали два очка. Это очень важные для нас очки, мы боремся за плей-офф. Приятно забить два гола и помочь своей команде победить.

Конечно, для психологии очень важно, когда ты забиваешь гол. В первую очередь, важно для команды. После первого гола мы поднялись на новую ступень и начали их давить, нашли свою игру.

Я просто стараюсь не думать об этом слишком много. Я просто выхожу на лед и играю в свою игру. Иногда шайба не влетает в сетку. Такое случается, и это нормально. Нужно просто продолжать стараться. Каждая игра — для меня новый опыт, и я просто стараюсь показать лучшее, на что я способен", — цитирует Гурьянова русскоязычный сайт НХЛ.

Во встрече с «Коламбусом» россиянин оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Всего в 42 матчах сезона он набрал 23 (8+15) очка.