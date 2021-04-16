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«Колорадо» и «Лос-Анджелес» отменили утренние тренировки из-за коронавируса

18:21
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«Колорадо» и «Лос-Анджелес» приняли решение отменить свои утренние раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, сообщают пресс-службы клубов в Twitter 16 апреля.

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как в «Колорадо» был выявлен один положительный тест на COVID-19. Инфицированный находится на изоляции, тесты остальных игроков и тренеров дали отрицательные результаты.

Матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес» состоится завтра, 17 апреля, в Денвере (США). Начало встречи — в 4:00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/LAKingsPR/status/1383072665435480064

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