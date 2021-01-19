Матч НХЛ «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен из-за коронавируса
20:52
НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен. Новая дата игры будет объявлена позже.
NHL statement on tonight's @Canes vs. @PredsNHL game. pic.twitter.com/eVEXIOdCV8— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 19, 2021
Причиной переноса стали меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. На данный момент не уточняется, кто именно сдал положительный тест. Матч должен был состояться ближайшей ночью.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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