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«Мастер 99-го уровня». Тарасенко оценил тренировку жены в условиях коронавируса

09:17
Яна Тарасенко. Фото Instagram Яны Тарасенко
Яна Тарасенко. Фото Instagram Яны Тарасенко
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Жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, Яна Тарасенко поделилась в своем Instagram видео домашней тренировки в условиях коронавируса.

— Меня просили рассказать, какие упражнения я выполняю в домашних условиях, — подписала видео Тарасенко. — Показываю некоторые из них. Делайте по 3 подхода каждого упражнения (10-15 повторений).

— Мастер тренировок 99-го уровня, — оценил в комментариях публикацию жены Владимир Тарасенко.

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