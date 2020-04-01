«Мастер 99-го уровня». Тарасенко оценил тренировку жены в условиях коронавируса

Жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, Яна Тарасенко поделилась в своем Instagram видео домашней тренировки в условиях коронавируса.

— Меня просили рассказать, какие упражнения я выполняю в домашних условиях, — подписала видео Тарасенко. — Показываю некоторые из них. Делайте по 3 подхода каждого упражнения (10-15 повторений).

— Мастер тренировок 99-го уровня, — оценил в комментариях публикацию жены Владимир Тарасенко.