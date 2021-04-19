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Маршан, Хорват и Райнхарт стали звездами дня в НХЛ

12:08
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НХЛ на официальном сайте 19 апреля подвела итоги игрового дня в лиге.

Первой звездой дня стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший четыре (2+2) очка в матче против «Вашингтона» (6:3).

Второй звездой дня признан форвард «Ванкувера» Бо Хорват, который набрал три (2+1) очка в победной игре в овертайме против «Торонто» (3:2).

Третьей звездой НХЛ назвала форварда «Баффало» Сэма Райнхарта, в активе которого дубль в ворота «Питтсбурга» (4:2).

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