Маршан, Хорват и Райнхарт стали звездами дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте 19 апреля подвела итоги игрового дня в лиге.

Первой звездой дня стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший четыре (2+2) очка в матче против «Вашингтона» (6:3).

Второй звездой дня признан форвард «Ванкувера» Бо Хорват, который набрал три (2+1) очка в победной игре в овертайме против «Торонто» (3:2).

Третьей звездой НХЛ назвала форварда «Баффало» Сэма Райнхарта, в активе которого дубль в ворота «Питтсбурга» (4:2).