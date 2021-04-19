Кравцов прокомментировал дебютный гол в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов 19 апреля в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал заброшенную шайбу в ворота «Нью-Джерси» (5:3).

«Я еще не брал телефон в руки, поэтому насчет поздравлений пока не скажу. А вообще в этом эпизоде постарался сыграть очень активно, как я могу. Просто не думал о том, что забью гол. Но мне отдали передачу, и получилось забить. Не было такого, что я прям был очень зациклен на заброшенной шайбе. Но мне отдали пас, и нужно было бросить. Я бросил — и попал, повезло. Заброшенную шайбу отдам бате, у него там своя коллекция», — заявил Кравцов.

21-летний Кравцов в матче с «Дэвилз» забросил дебютную шайбу в НХЛ. На счету 21-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 9 матчах.