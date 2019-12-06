Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3 ОТ) был удален за неспортивное поведение. Игрок объяснил, что сказал судье в тот момент.

— Я даже не матерился. Просто сказал: «Ты — отстой», — цитирует Шайфли Winnipeg Free Press. — Кажется, даже моя мама не наказывала мою сестру, которая сказала, когда мне было десять лет, что я — отстой. Но это уже совсем другой разговор.

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