Марк Мессье будет работать на телевидении

Легендарный хоккеист Марк Мессье станет аналитиком по НХЛ на телеканале ESPN. 60-летний американец подписал длительный контракт. Работать он начнет со следующего сезона.

«Игра в хоккей и НХЛ предоставили мне огромные возможности, успех и опыт на льду и в жизни. Моя страсть к игре столь же сильна, как и когда-либо, и я с нетерпением жду возможности поделиться этой страстью, а также своими мыслями и анализом с невероятными фанатами этого вида спорта. НХЛ начинает новую эру с ESPN и The Walt Disney Company — с захватывающей, развивающейся игрой и феноменально талантливыми игроками. Очень рад быть частью этой команды», — цитирует ESPN Мессье.

ESPN ранее купил права на трансляции матчей НХЛ за 400 млн долларов за сезон, контракт рассчитан на 7 лет.