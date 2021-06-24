Тротц поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Тампой»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Я не думаю, что должен давать какой-то особенный месседж своим игрокам. Все и так прекрасно понимают: мы играли весь год для того, чтобы добраться до этого момента. Седьмой матч! У вас есть одна возможность, и она кроется там, в этой игре. Надо наслаждаться этим днем, принимать его и не сжиматься под давлением обстоятельств. Не надо заводиться. Просто нужно быть на правильной волне, оставаясь спокойным, и прилагать все усилия для победы. В этом матче мы увидим две команды, которые очень сконцентрированы на результате. Седьмой поединок — это шанс попасть в финал Кубка Стэнли. И нет ничего лучше.

С другой стороны, в молодости как игрок, или в зрелом возрасте, когда ты стал молодым тренером, о таких ситуациях как седьмой матч серии плей-офф можно только мечтать. Перед нами только один, завтрашний вечер. И он обещает быть фантастическим", — цитирует Тротца русскоязычный сайт НХЛ.

Счет в серии — 3-3. Решающий матч серии пройдет 26 июня и начнется в 3.00 мск.