Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тротц поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Тампой»

24 июня 2021, 23:30
Теги:

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Я не думаю, что должен давать какой-то особенный месседж своим игрокам. Все и так прекрасно понимают: мы играли весь год для того, чтобы добраться до этого момента. Седьмой матч! У вас есть одна возможность, и она кроется там, в этой игре. Надо наслаждаться этим днем, принимать его и не сжиматься под давлением обстоятельств. Не надо заводиться. Просто нужно быть на правильной волне, оставаясь спокойным, и прилагать все усилия для победы. В этом матче мы увидим две команды, которые очень сконцентрированы на результате. Седьмой поединок — это шанс попасть в финал Кубка Стэнли. И нет ничего лучше.

С другой стороны, в молодости как игрок, или в зрелом возрасте, когда ты стал молодым тренером, о таких ситуациях как седьмой матч серии плей-офф можно только мечтать. Перед нами только один, завтрашний вечер. И он обещает быть фантастическим", — цитирует Тротца русскоязычный сайт НХЛ.

Счет в серии — 3-3. Решающий матч серии пройдет 26 июня и начнется в 3.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/igroki-ajlenders-v-shage-ot-37letnej-mechty/c-325460132

Читайте также

«Немного прибалдел, когда пригласили Олича». Березуцкий об уходе из ЦСКА, Гончаренко, Васине и фразе «мы говно»
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге
Бельгия или Португалия? Лукаку или Роналду? Жара на Евро
Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей