Мамин о дубле в ворота «Сент-Луиса»: «Чувствую себя все лучше, прибавляется уверенность в себе»

Нападающий «Флориды» Максим Мамин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:3 Б).

«Я чувствую себя все лучше, потому что с каждой игрой уверенности в себе прибавляется. Ребята мне помогают, подсказывают, если я чего-то не понимаю», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мамина.

В сезоне-2021/22 на счету Мамина 3 гола в 9 матчах за «Флориду».