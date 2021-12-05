Мамин о дубле в ворота «Сент-Луиса»: «Чувствую себя все лучше, прибавляется уверенность в себе»
Форвард «Флориды» Мамин прокомментировал свой дубль в ворота «Сент-Луиса»
10:15
Нападающий «Флориды» Максим Мамин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:3 Б).
«Я чувствую себя все лучше, потому что с каждой игрой уверенности в себе прибавляется. Ребята мне помогают, подсказывают, если я чего-то не понимаю», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мамина.
В сезоне-2021/22 на счету Мамина 3 гола в 9 матчах за «Флориду».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-750-j-gol-ovechkina-dubl-mamina/c-328667090
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