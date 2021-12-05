Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» россиянин отдал две результативных передачи и забросил победную шайбу.

Первой звездой дня стал форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, на счету которого хет-трик и голевая передача в игре с «Ванкувером» (4:1).

Второй звездой дня признан нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак, у которого дубль и результативная передача в игре с «Коламбусом» (6:5 ОТ).