Тренер «Сент-Луиса» Беруби раскритиковал Тарасенко за безголевую серию из 10 матчей подряд
09:58
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби раскритиковал форварда «Блюз» Владимира Тарасенко за игру в последних матчах.
«Он сейчас не генерирует достаточно моментов в атаке. Ему надо активнее идти к воротам. Мы с ним это обсудим», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беруби.
В ночь с 4 на 5 декабря «Сент-Луис» проиграл «Флориде» (3:4 Б). Тарасенко не нанес ни одного броска и завершил матч с показателем полезности «-2».
Безголевая серия Тарасенко длится уже 10 матчей подряд. В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) очков в 24 играх за «Сент-Луис».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-750-j-gol-ovechkina-dubl-mamina/c-328667090
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