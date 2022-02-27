Малкин вышел на второе место по количеству победных шайб за «Питтсбург»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Евгений Малкин, реализовавший большинство. Таким образом, 35-летний россиянин забил 75-й победный гол за «Пингвинз» и вышел на второе место по этому показателю. Лидером франшизы является Яромир Ягр, который забил 78 победных голов.

В текущем сезоне Малкин провел 18 матчей, в которых набрал 19 (8+11) очков.