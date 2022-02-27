Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Рейнджерс», Шестеркин — третья звезда

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:0).

35-летний россиянин стал автором единственной заброшенной шайбы. Первой звездой стал вратарь «Пингвинз» Тристан Джерри, третья звезда — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 25 бросков.

После этого матча «Питтсбург» с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 71 очками — на пятой строчке.