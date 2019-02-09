Малкин второй день подряд тренировался без контактов

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Тампа-Бэй" провел тренировку в красной манишке, исключающей контактную борьбу. Россиянин проводит бесконтактные тренировки второй день подряд. Ранее стало известно, что он пропустит игру с "Лайтнинг".

Форвард не тренировался с командой с 30 января, когда он получил травму верхней части тела как раз во встрече с "Тампой" (4:2). Однако есть шанс, что Малкин восстановится в ближайшие дни. Таким образом, игрок может пропустить четвертый матч подряд.

Напомним, что 32-летний хоккеист достиг отметки в 600 передач в НХЛ и вышел по этому показателю на четвертое место среди россиян в истории лиги. В этом сезоне на его счету 55 (14+41) очков в 50 встречах при показателе полезности "-18".