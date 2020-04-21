Малкин рассказал, что самое сложное в жизни на карантине

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во время видеоконференции, организованной НХЛ, рассказал про жизнь на карантине.

— У меня нет захватывающих историй про карантин. Потому что дома сидим. Не знаю, хотелось бы мне рассказывать про это внукам. Надеюсь, подобное не повторится. Кто бы мог представить, что в магазинах нельзя будет найти ни масок, ни санитайзеров, ни туалетной бумаги. Бумаги, которую люди закупают грузовыми автомобилями.

Так же тяжело было, когда я травмау получил, и у меня операция была на колене. Я два месяца тогда не катался. Очень сложно после такого вернуться на лед. А так — психологически довольно комфортно себя ощущаю. Семья, ребенок, есть где погулять, поплавать. Самое сложное в этой ситуации — неизвестность. Когда мы вернемся, через неделю, две или через месяц? Никто не знает.

Скучаю на карантине по живому общению. Но мы же понимаем сложность ситуации. И огромное спасибо врачам, которые спасают жизни. Хочется, чтобы это побыстрее закончилось. И мы вернулись к нормальной жизни.

У меня компьютер есть игровой, но он в Питтсбурге. А я в Майами. Поэтому на карантине не играю. Был бы в Питтсбурге — играл в Counter-Strike.