Малкин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург», Шестеркин — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча первого раунда плей-офф «Рейнджерс» — «Питтсбург» (3:4 ОТ).

Первой звездой признан российский нападающий «Пингвингз» Евгений Малкин. 35-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал голевую передачу.

Второй звездой стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 79 отраженных бросков и четыре пропущенных гола.

Замкнул тройку лучших форвард «Питтсбурга» Брайан Раст. Он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.