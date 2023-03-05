Главный тренер «Колорадо» Беднар объяснил замену Георгиева в матче с «Далласом»
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал замену российского голкипера Александра Георгиева на Кита Кинкейда во втором периоде матч с «Далласом» (3:7).
Георгиев был заменен на 32-й минуте игры при счете 1:5. 27-летний россиянин отразил 14 бросков из 19.
«Я, конечно, не обвиняю Георгиева в том, что он пропустил 5 голов, — цитирует Беднара сайт НХЛ. — Я просто подумал, что завтра мы снова играем (дома против «Сиэтла»), и я хотел бы, чтобы он снова сыграл. Я почувствовал, что мы можем дать ему немного отдохнуть до конца игры, и плюс это даст нам возможность посмотреть на Кита сейчас и понять, что мы будем делать, когда нам понадобится кто-то в старте».
После этого матча «Колорадо» с 73 очками занимает восьмое место в Западной конференции.
|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26