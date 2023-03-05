Главный тренер «Колорадо» Беднар объяснил замену Георгиева в матче с «Далласом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал замену российского голкипера Александра Георгиева на Кита Кинкейда во втором периоде матч с «Далласом» (3:7).

Георгиев был заменен на 32-й минуте игры при счете 1:5. 27-летний россиянин отразил 14 бросков из 19.

«Я, конечно, не обвиняю Георгиева в том, что он пропустил 5 голов, — цитирует Беднара сайт НХЛ. — Я просто подумал, что завтра мы снова играем (дома против «Сиэтла»), и я хотел бы, чтобы он снова сыграл. Я почувствовал, что мы можем дать ему немного отдохнуть до конца игры, и плюс это даст нам возможность посмотреть на Кита сейчас и понять, что мы будем делать, когда нам понадобится кто-то в старте».

После этого матча «Колорадо» с 73 очками занимает восьмое место в Западной конференции.