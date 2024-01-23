«Нэшвилл» — «Флорида»: видеообзор матча

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Нэшвилл» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Картер Верхэге, Брэндон Монтур и Мэттью Ткачак. У «Предаторз» шайбу забросил Джереми Лозон.

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