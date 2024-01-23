Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:32

Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Победу «Кэнакс» принесли голы Пиуса Сутера и Куинна Хьюза. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал две голевые передачи и признан третьей звездой матча. Еще один россиянин Илья Михеев отдал один голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.

Вратари: Демко — Мразек (58:24).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).

Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.

23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Биография Жозе Моуринью: переводчик из Португалии стал величайшим тренером
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Популярное видео
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Питтсбург» уступил «Аризоне», «Ванкувер» обыграл «Чикаго». Результаты матчей 23 января

Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей и признан третьей звездой встречи с «Чикаго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 46 29 17 60
2 Филадельфия 47 25 22 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 46 20 26 51
6 Вашингтон 44 22 22 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 29 17 67
2 Флорида 46 28 18 60
3 Торонто 45 23 22 54
4 Детройт 46 24 22 53
5 Тампа-Бэй 47 24 23 53
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 46 27 19 60
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 45 23 22 49
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 46 20 26 45
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 47 27 20 60
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
5 Калгари 46 21 25 47
6 Сиэтл 46 19 27 47
7 Анахайм 46 15 31 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Бостон – Виннипег
 4 : 1
23.01 03:00
Нью-Джерси – Вегас
 6 : 5 ОТ
23.01 04:00
Нэшвилл – Флорида
 1 : 4
23.01 05:00
Аризона – Питтсбург
 5 : 2
23.01 06:00
Ванкувер – Чикаго
 2 : 0
23.01 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 46 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 38
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 46 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 30
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 7 1.58

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости