Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Победу «Кэнакс» принесли голы Пиуса Сутера и Куинна Хьюза. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал две голевые передачи и признан третьей звездой матча. Еще один россиянин Илья Михеев отдал один голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.

Вратари: Демко — Мразек (58:24).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).

Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.

23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.