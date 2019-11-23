Малкин не смог переправить шайбу в пустые ворота. Видео
05:49
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог реализовать отличный момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». В конце первого периода россиянин не попал шайбой в пустые ворота.
В итоге «Пингвинз» победили, а Малкин отметился голевой передачей.
Malkin. ??? #NJDvsPIT pic.twitter.com/T1X71fVKNP— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 23, 2019
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