Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил, что российский форвард Евгений Малкин близок к возвращению в состав. 33-летний хоккеист был выведен из списка травмированных, и он провел первую тренировку с командой.

— Он хорошо выглядит, — цитирует сайт НХЛ Салливаана. — Может тренироваться без ограничений и набирает форму, тренируясь с командой. Все это внушает оптимизм.

Малкин пропустил 11 матчей из-за травмы нижней части тела, которую он получил 5 октября в игре с «Коламбусом» (7:2). В этом сезоне россиянин провел два матча, в которых забросил одну шайбу.