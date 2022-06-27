Маккиннон сравнял счет в шестом матче серии с «Тампой»

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Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

26-летний канадец забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Маккиннона 23 (13+10) очка в 20 матчах плей-офф.