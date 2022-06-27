Стэмкос открыл счет в шестой матче серии с «Колорадо» на четвертой минуте

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отличился в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Колорадо».

32-летний канадец забросил шайбу на четвертой минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету 19 (11+8) очков в 23 матчах плей-офф. Счет в серии после пяти матчей 3-2 в пользу «Колорадо».